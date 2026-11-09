L’omaggio di Stefano De Martino a Pippo Baudo, torna la sigla: “Perché Sanremo è Sanremo”

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Il Festival di Sanremo guarda al passato per prepararsi al futuro. Stefano De Martino ha dato ufficialmente il via al conto alla rovescia verso la 77ª edizione della kermesse, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, recuperando uno dei simboli più riconoscibili della storia della manifestazione: la celebre sigla «Perché Sanremo è Sanremo», legata indissolubilmente alle edizioni condotte da Pippo Baudo.

La storica melodia accompagna il video pubblicato sui canali social ufficiali del Festival, con il quale è stato annunciato che mancano cento giorni all’inizio della manifestazione. Un richiamo alla tradizione televisiva italiana che non è passato inosservato e che rappresenta anche un omaggio a uno dei conduttori che hanno maggiormente segnato la storia dell’Ariston.

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Il brano porta la firma del maestro Pippo Caruso, storico direttore d’orchestra, e ha accompagnato per anni le edizioni di Sanremo condotte da Baudo. La prima versione fu interpretata da Maurizio Lauzi, figlio del cantautore Bruno, mentre dal 1996 è diventata particolarmente popolare anche quella cantata da Rudy Neri, voce dei Prefisso.

La scelta di De Martino si inserisce in un rapporto di grande ammirazione nei confronti di Baudo, che il nuovo conduttore e direttore artistico ha indicato più volte come il suo principale punto di riferimento. Durante il Rumore Festival aveva dichiarato: «Mi ispiro all’esempio massimo che è Pippo Baudo», sottolineando la capacità del presentatore siciliano di costruire un Festival capace di raccontare il proprio tempo.

Per il momento non è stato confermato che la storica canzone diventerà anche la sigla ufficiale delle serate di febbraio: il suo ritorno è al momento legato al conto alla rovescia. Ma il messaggio è chiaro: De Martino vuole raccogliere l’eredità della grande televisione italiana, senza rinunciare a costruire un Sanremo con una propria identità.