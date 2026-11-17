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Iniziato come un conto alla rovescia, il calendario dell’avvento di Sal Da Vinci avvicina i suoi fan all’uscita di “Sal Da Claus”, il primo album dell’artista napoletano interamente dedicato al Natale.

Il duetto che non ti aspetti, Sal Da Vinci e Michael Bublé insieme per l’album di Natale

Il 16 novembre 2026, sui suoi canali social, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha annunciato il duetto con Michael Bublé, ormai punto di riferimento musicale della festività. «Per me è stata un’emozione grande, e non vedo l’ora che lo ascoltate», ha affermato Sal Da Vinci.

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Nel video di presentazione del featuring, il cantante canadese ha detto: «Ciao Sal! Amici! Voglio dirti grazie mille, mi è piaciuto duettare con te in “Maybe this Christmas”. Abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, spero sia un grande successo. Buone feste».

Novembre sarà un mese particolarmente intenso per l’artista partenopeo, che celebrerà i suoi 50 anni di carriera con una serie di importanti appuntamenti. Il 13 novembre ha debuttato su Amazon Music la sua reinterpretazione di “Oh Happy Day”, mentre il 20 e il 27 novembre sarà protagonista su Rai1 con “Meravigliosamente”, uno show in due prime serate dedicato alla sua storia artistica. Il 24 novembre uscirà anche la sua prima autobiografia, “Per sempre Sal”, scritta con Carola Carulli, e il 27 novembre arriverà “Sal Da Claus – The Christmas Album”.