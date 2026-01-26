Si brinda col SuperEnalotto a Giugliano, centrato un “5” da quasi 4mila euro

PUBBLICITÀ

Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di venerdì 23 gennaio, come riporta Agipronews, in regione centrati cinque “5” da 3.839,94 euro l’uno: due a Napoli, uno nella Tabaccheria Virgilio in via Attilio Micheluzzi, 138 e uno nel Tabacchi in via Rep.Marinare, 361. Si festeggia nel Tabacchi Zara di Giugliano in Campania (NA), situato in via G. Verdi, 18-20, a Trentola-Ducenta, in provincia di Caserta, vincita nella Ricevitoria Tabacchi n°11, mentre a Minori (SA) nel Tabacchi Lotto Sisal in via Nazionale, 57. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 27 gennaio, sale a 111,6 milioni di euro.

Lotto, doppietta da oltre 34mila euro in Campania

A segno la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppietta da oltre 34mila euro nelle ultime due estrazioni di venerdì 23 e sabato 24 gennaio. Colpo da 22.500 euro a Casoria, in provincia di Napoli, nel concorso di sabato, grazie a un terno su tutte le ruote, giocato in un punto vendita di Via delle Puglie. A questi si aggiungono 12mila euro centrati venerdì a Salerno in Via Generale Clark. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,2 milioni di euro, per un totale di 103,6 milioni di euro da inizio 2026.

10eLotto: vincite per 80mila euro in Campania

Festeggia la Campania con il 10eLotto: nel concorso di venerdì 23 gennaio, infatti, nella regione sono stati vinti un totale di 80mila euro tra i premi più ricchi. A Napoli è stata registrata la vincita più alta del concorso, con un fortunato giocatore che si è assicurato 55mila euro grazie a un 7 Oro in via Provinciale Montagna Spaccata; a questa, si aggiungono i 25mila euro vinti a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, grazie a un 7 Doppio Oro in via Provinciale per Cappella Reale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 286 milioni da inizio anno.