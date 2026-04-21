“Siamo stati battezzati”: furto nel noto locale a Varcaturo, banditi in fuga con la cassa

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Furto nella notte a Giugliano, dove è stata presa di mira la tavola calda “Maggio Cucina”. I malviventi hanno forzato la serranda, danneggiandola gravemente, e successivamente hanno sfondato la vetrata d’ingresso per introdursi all’interno del locale inaugurato meno di due mesi fa. Una volta dentro, i ladri hanno portato via la cassa, causando anche diversi danni alla struttura. A seguito dell’accaduto, i titolari sono stati costretti a posticipare l’apertura dell’attività di circa un’ora.

A rendere noto l’episodio sono stati gli stessi proprietari attraverso i social, dove hanno scritto: “Siamo stati battezzati”. In un video pubblicato online, hanno inoltre mostrato le condizioni del locale dopo il furto, raccontando con amarezza ma anche con spirito ironico quanto accaduto: “Ci siamo ripresi. Come vedete non abbiamo la porta, però va be non fa nulla. Ci siamo sistemati un attimo questo angolino in assenza della nostra preziosa cassa che hanno ben ritirato i fantastici giovanotti, ma non fa niente perché noi comunque abbiamo sempre il banco pieno per voi. Vi aspettiamo per pranzare insieme, grazie a tutti per il supporto”.

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