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Sigfrido Ranucci è stato ascoltato per cinque ore dai pm di Roma, come persona informata sui fatti, nell’ambito dell’indagine sull’attentato ai suoi danni del 16 ottobre 2025, quando un ordigno rudimentale fu fatto esplodere all’esterno della sua abitazione a Pomezia, provincia di Roma.

Il mandante reo confesso della bomba è l’imprenditore e faccendiere Valter Lavitola, indagato insieme ad altre sei persone e da agosto in custodia cautelare in carcere: Lavitola aveva un rapporto di lunga data con Ranucci, che lo ha definito un amico.

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Sigfrido Ranucci ascoltato per cinque ore in Procura: “Mi costituirò parte civile”

“Sto bene, sono tranquillo”, si è limitato a dire l’ex conduttore di Report arrivando in Procura. L’audizione è stata condotta dal pm Edoardo De Santis, titolare del fascicolo, insieme al procuratore capo Francesco Lo Voi. Ranucci era già stato sentito all’indomani dell’attentato, nell’ottobre 2025, quando la pista che ha portato a Lavitola era ancora lontana dal concretizzarsi. “Penso di avere chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile nel processo”, ha detto lasciando gli uffici di piazzale Clodio.

Prima del faccendiere, a giugno erano stati arrestati i quattro esecutori materiali dell’attentato, tre uomini (in custodia cautelare in carcere) e una donna (ai domiciliari). Le accuse a vario titolo sono strage, detenzione, e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l’aggravante del metodo mafioso. È invece ancora latitante in Africa Clesio Gomes Tavares, il factotum camerunense di Lavitola, ritenuto dagli inquirenti l’intermediario tra lui e la banda: anche nei suoi confronti pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il rapporto col faccendiere e l’oscurità sui motivi dell’attentato sono costati a Ranucci la rimozione dalla guida di Report e una sanzione disciplinare da parte della Rai.

“Sigfrido Ranucci è stato nuovamente ascoltato questo pomeriggio dalla Procura della Repubblica di Roma, nell’ambito delle indagini relative all’attentato di cui è stato vittima. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni, ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati inquirenti, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte e rappresentando quanto a sua conoscenza, nella piena consapevolezza della delicatezza degli accertamenti in corso”, ha dichiarato l’avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista. “Pur comprendendo la particolare attenzione mediatica che accompagna questa vicenda, si ritiene allo stato doveroso mantenere il riserbo sulle domande formulate e sulle dichiarazioni rese, nel rispetto delle esigenze investigative”.