Dramma in Salento per la morte di Simone Surdo. La sua auto è finita contro un camper e per lui non c’è stato scampo. Ha perso la vita così, a soli vent’anni, Simone Surdo, di Martano. Era da solo, questa mattina, intorno alle 11, alla guida di una vecchia Punto, sulla provinciale 148 che da Borgagne porta a Sant’Andrea, marina di Melendugno, quando per ragioni ancora poco chiare si è scontrato quasi frontalmente con l’altro mezzo.

A perdere la vita il 20enne che era alla guida di una Fiat Punto vecchio modello, Simone Surdo, 20 anni, di Martano. Ferita una donna a bordo del camper, condotto da un turista. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, vani sono stati tutti i tentativi di rianimazione da parte del 118 giunto sul posto: il giovane è spirato poco dopo. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Spetterà ai carabinieri e alla Polizia municipale ricostruire l’esatta dinamica. I mezzi sono stati ritrovati sul margine destro della carreggiata, lungo la banchina transitabile, l’uno contro l’altro. Sono stati sottoposti a sequestro.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi. L’imponente traffico sulla via per il mare è stato dirottato su altre arterie.

Molto scossa la comunità di Martano: il ragazzo si era diplomato da poco all’Istituto alberghiero di Otranto e lavorava nella cucina di un locale di Sant’Andrea.

A dire di più sulla dinamica del terribile sinistro avvenuto nei pressi del maneggio Malapezza, saranno i vigili urbani di Melendugno, giunti sul posto con i sanitari del 118, e con i vigili del fuoco, il cui intervento è stato necessario per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere.

Sotto choc, l’uomo alla guida del camper che non ha riportato gravi ferite nell’impatto ed è stato trasportato in ambulanza (in codice giallo) in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.