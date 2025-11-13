Smartphone scovati nel carcere di Avellino, 18 indagati nel blitz

PUBBLICITÀ

Stamattina Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con il supporto della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale Antimo Graziano e del Nucleo Investigativo Regionale per la Campania, hanno dato esecuzione a un vasto decreto di perquisizione locale e personale nei confronti di 18 indagati.

Si tratta di detenuti – o ex detenuti – del penitenziario avellinese, ristretti per diversi reati a partire da giugno 2024, accusati di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 391 ter del Codice Penale). Per uno di loro si procede anche per atti persecutori (art. 612 bis c.p.).

Perquisizioni nel carcere di Avellino

Le perquisizioni, tuttora in corso, riguardano le celle ancora occupate dagli indagati e mirano a rinvenire e sequestrare smartphone, telefoni cellulari e SIM card detenuti illegalmente all’interno della struttura. L’operazione nasce da un’articolata indagine di sistema avviata dai Carabinieri di Avellino nel febbraio 2025, finalizzata a contrastare il crescente fenomeno dell’uso illecito di dispositivi elettronici all’interno degli istituti penitenziari.

La traccia dei social

Le investigazioni, partite da singoli episodi emersi nel corso di altre attività, hanno portato alla scoperta di una vera e propria rete di comunicazioni clandestine, una “connected cell” che consentiva ai detenuti di mantenere contatti con l’esterno e persino di gestire profili sui social network.

L’analisi di un’ingente quantità di tabulati telefonici e telematici ha permesso di individuare numerose utenze fittizie, spesso intestate a persone inesistenti, e di ricostruire le relazioni tra detenuti, familiari e amici. Attraverso queste comunicazioni, alcuni indagati alimentavano i propri profili social pubblicando messaggi e immagini di rilievo investigativo.

Secondo quanto emerso, l’utilizzo illecito dei cellulari non serviva soltanto a mantenere contatti non autorizzati con l’esterno, ma rappresentava anche uno strumento per la commissione di ulteriori reati.