Soldi da un detenuto per far entrare droga in carcere, arrestato agente di polizia penitenziaria a S. M. Capua Vetere

Il personale del Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia penitenziaria, insieme al personale del Comando del Reparto della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, hanno tratto in arresto, in stato di flagranza, l’agente di Polizia penitenziaria T.A. di anni 32.

L’agente è stato arrestato all’interno dell’istituto penitenziario sammaritano, all’atto di prendere servizio, intento ad introdurre circa 100 grammi di hashish per la cui consegna aveva già ottenuto il pagamento – fuori dalla struttura carceraria e quale prezzo del proprio atto contrario ai doveri d’ufficio – di una rilevante somma di denaro, rinvenuta poi all’interno della sua autovettura.

L’arrestato, da ritenersi innocente fino a sentenza irrevocabile, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’A.G. ed in attesa dell’udienza di Convalida innanzi al Gip.

