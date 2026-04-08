Sorpreso con quasi un chilo di droga ai Ponti Rossi, arrestato 24enne

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Nella serata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria ai Monti, hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

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Ne è nato un breve inseguimento finché il predetto non è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 355 grammi circa di marijuana e 150 grammi circa di hashish.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto 410 grammi circa di marijuana e 125 grammi circa di hashish.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.