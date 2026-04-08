Sorpreso con quasi un chilo di droga ai Ponti Rossi, arrestato 24enne

Nella serata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze
In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria ai Monti, hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.
Ne è nato un breve inseguimento finché il predetto non è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 355 grammi circa di marijuana e 150 grammi circa di hashish.
Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto 410 grammi circa di marijuana e 125 grammi circa di hashish.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.