Sorpreso in strada ma era ai domiciliari, arresto bis per il fratello del ras Magnetti

È stato sorpreso in strada a Secondigliano ma avrebbe dovuto essere in casa a scontare i domiciliari. E così è finito nuovamente in manette nel giro di una settimana Gaetano Magnetti, fratello 52enne di Antonio indicato come l’attuale reggente della Vanella Grassi. A bloccarlo in via Dante, nel pieno centro storico di Secondigliano, i carabinieri della locale stazione.

Lo scorso 15 luglio Magnetti era finito in manette con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex moglie: in pratica non accettava la fine della loro storia e, dopo averla attesa all’esterno di un salone di parrucchiere, l’avrebbe minacciata intimandole di andare via con lui frantumando con un pugno il lunotto posteriore dell’auto della donna

che intanto aveva ingranato la marcia. I carabinieri, dopo la denuncia sporta dalla donna, lo avevano così arrestato e il 52enne era finito ai domiciliari. Fino a ieri quando è stato sorpreso in strada e bloccato nuovamente dai militari.

