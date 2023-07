Spaccio al centro di Napoli, blitz della polizia con due arresti

PUBBLICITÀ

Non si ferma la lotta senza se e senza ma degli uomini dell’Ufficio prevenzione generale della questura di Napoli contro lo spaccio al centro. Tra le zone dove sono stati effettuati più interventi vi è sicuramente la zona di Porta Capuana: qui venerdi sera si è materializzato un altro doppio arresto.

Gli agenti, nel percorrere la zona, sono arrivati in piazza San Francesco di Paola dove hanno notato un uomo intento a parlare con un’altra persona su una panchina dal lato di via Cesare Rossarol. Ad un certo punto uno dei due si è avvicinato ad altre due persone e i poliziotti hanno notato che uno dei due gli ha consegnato una banconota da venti euro in cambio di una dose. Il segno tangibile che era in atto uno scambio. A quel punto gli agenti hanno deciso di intervenire riuscendo, dopo un tentativo di fuga, a bloccare i due ‘venditori’ e riuscendo a recuperare venti dosi di cocaina da una scatola posta in prossimità delle lamiere di un cantiere vicino. Addosso inoltre i due, Hassan Jafaari e Zias Talbi, avevano anche un coltello a serramanico e un coltellino in plastica. Con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti i due sono finiti diritti dietro le sbarre.

