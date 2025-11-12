Spaccio di droga in Campania, 7 arresti tra Napoli e Giugliano

PUBBLICITÀ

Ieri il personale della Squadra Mobile, con l’ausilio dei nuclei del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile della Questura di Napoli e del Reparto Volo di Napoli, dava esecuzione all’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nell’ambito di un procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, di applicazione della misura restrittiva della custodia cautelare nei confronti di 6 persone, tra i quali tre residenti in provincia di Napoli due in provincia di Avellino ed uno a Benevento, nonché di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di altri 2 soggetti residenti in provincia di Napoli.

Dalle attività d’indagine condotte, 5 risultano gravemente indiziati per essersi associati tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, al fine di porre in essere una capillare attività illecita di acquisto, detenzione trasporto e spaccio di cocaina cocaina. Uno di loro risulta gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina mentre altri tre risultano gravemente indiziati per estorsione di una somma di denaro di 32.500 euro a titolo di debito maturato per una cessione di droga.

Sono finiti in carcere Edoardo Musella e Gennaro Musella di Napoli, Giuseppe Mucci di Benevento, Roberto Marino di Altavilla Irpina, Bruno Adinolfi di Napoli e Sabato Ferrante di Avellino. Invece sono finiti ai domiciliari Patrizio Buonocore di Giugliano e Gennaro Ferrante di Avellino.