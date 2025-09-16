Spaccio e droga a Fuorigrotta, scarcerato il tiktoker Sorrentino

PUBBLICITÀ

Da tiktoker con migliaia di visualizzazioni a pusher a Fuorigrotta. Questa la parabola di Luigi Sorrentino, famoso tiktoker insieme alla moglie Loredana Belluno, arrestato nel febbraio dello scorso anno. Adesso per lui si sono riaperte le porte del carcere su decisione del magistrato di sorveglianza di Napoli che ha pienamente accolto le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Antonio Rizzo, che ha ottenuto l’affidamento in prova per il suo assistito.

L’arresto del tiktoker Luigi Sorrentino

Sorrentino e la moglie furono arrestati nel febbraio dello anno con le accuse di detenzione di droga a fini di spaccio aggravato dalle condizioni previste dall’art 416 bis comma 1 per aver agevolato il clan Troncone. In sede di Riesame, sempre grazie alla difesa dell’avvocato Rizzo, era stata esclusa l’aggravante mentre la Belluno era stata scarcerata. All’interno dell’appartamento in uso ai coniugi Sorrentino-Belluno, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli sequestrarono 20mila euro in contanti, decine di dosi di cocaina, diversi orologi di pregio poi restituito.

Contro i due vi erano le dichiarazioni di Gaetano Vigilia: “Il gruppo Troncone non particolarmente ampio. Ma so essere molto feroce. Luigi Sorrentino acquistava la droga da Omissis e io acquistavo a mia volta, da Luigi Sorrentino, che è lo zio della mia ex ragazza, e so che quest‘ultimo cedeva armi e munizioni al gruppo Troncone. Conosco Sorrentino per esservi stato più volte a casa, più volte in quella casa ho visto detenere armi, droga e munizioni. E’ sposato con Loredana Belluno”. Adesso la scarcerazione anche dell’uomo molto conosciuto nel mondo dei social.