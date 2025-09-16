PUBBLICITÀ
HomeCronacaSpaccio e droga a Fuorigrotta, scarcerato il tiktoker Sorrentino
CronacaCronaca locale

Spaccio e droga a Fuorigrotta, scarcerato il tiktoker Sorrentino

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Spaccio e droga a Fuorigrotta, scarcerato il tiktoker Sorrentino
Luigi Sorrentino
PUBBLICITÀ

Da tiktoker con migliaia di visualizzazioni a pusher a Fuorigrotta. Questa la parabola di Luigi Sorrentino, famoso tiktoker insieme alla moglie Loredana Belluno, arrestato nel febbraio dello scorso anno. Adesso per lui si sono riaperte le porte del carcere su decisione del magistrato di sorveglianza di Napoli che ha pienamente accolto le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Antonio Rizzo, che ha ottenuto l’affidamento in prova per il suo assistito.

L’arresto del tiktoker Luigi Sorrentino

Sorrentino e la moglie furono arrestati nel febbraio dello anno con le accuse di detenzione di droga a fini di spaccio aggravato dalle condizioni previste dall’art 416 bis comma 1 per aver agevolato il clan Troncone. In sede di Riesame, sempre grazie alla difesa dell’avvocato Rizzo, era stata esclusa l’aggravante mentre la Belluno era stata scarcerata. All’interno dell’appartamento in uso ai coniugi Sorrentino-Belluno, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli sequestrarono 20mila euro in contanti, decine di dosi di cocaina, diversi orologi di pregio poi restituito.

PUBBLICITÀ

Contro i due vi erano le dichiarazioni di Gaetano Vigilia: “Il gruppo Troncone non particolarmente ampio. Ma so essere molto feroce. Luigi Sorrentino acquistava la droga da Omissis e io acquistavo a mia volta, da Luigi Sorrentino, che è lo zio della mia ex ragazza, e so che quest‘ultimo cedeva armi e munizioni al gruppo Troncone. Conosco Sorrentino per esservi stato più volte a casa, più volte in quella casa ho visto detenere armi, droga e munizioni. E’ sposato con Loredana Belluno. Adesso la scarcerazione anche dell’uomo molto conosciuto nel mondo dei social.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati