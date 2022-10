Spalletti vince dentro e fuori dal campo, lezione di stile a Mourinho: “Non abbiamo meritato? Non voglio parlare delle sue parole”

Ieri allo Stadio Olimpico di Roma, il Napoli di Spalletti ha battuto la Roma di Josè Mourinho per 0-1. La partita è rimasta bloccata fino a quando non è risolta al minuto ’80 da una straordinaria giocata di Victor Osimhen che ha regalato i 3 punti e l’undicesima vittoria consecutiva agli azzurri tra Champions e campionato.

Le parole di Mourinho

Nel post-partita ai microfoni di DAZN sono intervenuti come di consueto i due allenatori. Josè Mourinho polemico contro la squadra di Spalletti: “Prestazione sufficiente per non prendere la partita. Volevo vincerla allo stesso modo in cui hanno vinto loro: un paio di tiri in porta e un gol per vincerla.”

Ha poi commentato le problematiche della sua squadra e i troppi gialli ricevuti: “partita equilibrata e difficile, siamo rimasti in difficoltà dopo tanti gialli; anche per stanchezza, diversi giocatori stanchi e poche soluzioni in panchina. Karsdorp è stato titolare a sorpresa, ho dovuto cambiare Pellegrini perché sentiva fastidio al flessore. Matic era infortunato ma ha giocato nel finale. Dopo il 70° siamo andati in difficoltà, ma abbiamo fatto una grande prestazione contro una grande squadra. Io lo sento un sentimento di ingiustizia, un abbraccio ai miei. Mi aspettavo di più dal punto di vista offensivo. Chi faceva un gol la vinceva, hanno vinto loro.”

Dati che fanno storcere il naso sulle dichiarazioni di Mourinho

Dichiarazioni che si scontrano però con gli effettivi dati della partita: il Napoli ha tenuto il possesso palla per il 60% del tempo di gioco, ma il dato che più stride con le parole di Mourinho è quello dei tiri in porta. Ben 0 le conclusioni nello specchio dei giallorossi a confronto con le 5 del Napoli nell’arco dei 98 minuti giocati. Non accadeva da ben 7 anni e curiosamente proprio contro il Napoli. Finì 0-0 al San Paolo in quell’occasione. Roma che sicuramente ha un emergenza sotto il punto di vista realizzativo: Zaniolo e Belotti sono a 0 nella voce marcature, mentre al più atteso Tammy Abraham il gol manca addirittura dal 12 Settembre. Insomma, da “0 tituli” a “0 tiri“.

Domandato poi sulle prestazioni dell’arbitro Irrati, ha detto: “Non voglio parlare. Penso che Irrati sia un buon arbitro, ma non mi è piaciuto. Non voglio essere critico.” Sarcastico poi il portoghese anche su Hirving Lozano: “Ibanez a scivolare su quel ragazzo che si butta per terra sempre.. quello che si tuffa sempre.. Lozano, si chiama”.

Spalletti ai microfoni di DAZN

Il mister del Napoli Luciano Spalletti ha dimostrato ancora una volta grandi capacità comunicative. Non ha colto le provocazioni del collega Mourinho: “Non voglio parlare sulle parole di Mourinho e sulle sue impressioni”. Ha poi commentato così la prestazione del Napoli, elogiando i suoi ragazzi: “Una partita piena di trappole. La mia squadra ha saputo interpretarla benissimo, pur sbagliando qualcosa senza però correre rischi. Il fatto che si sia stati bravi a vincerla anche un po’ differentemente a quelli che siamo abituati a fare è un plauso maggiore a quello che è stato il comportamento della mia squadra”.

Sul deus ex machina della partita Osimhen ha detto: “Abbiamo bisogno di Osimhen, per fare i gol e le accelerazioni improvvise che solo lui ha e che quando avrà messo a posto un po’ di emozioni diventerà un giocatore fortissimo. Soffre di emozione, a volte di voler andare da solo, di fare questi strappi, attaccare palla e porta senza tener conto dei compagni e volerla risolvere da solo. Però lui è fisico, è forte, e noi ne abbiamo bisogno da un punto di vista di completezza di squadra, per le palle inattive. Uno dei calciatori più forti che ho visto di testa, pure in fase difensiva”. Sul difensore Kim: “È una roba micidiale, ha questa frequenza di gambe, dà una mano al compagno, ha una supremazia fisica bestiale..”.