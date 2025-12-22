PUBBLICITÀ
Spari in casa a Bacoli, ladri in fuga con i soldi dalla cassaforte

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ieri sera i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti a via Gabriele D’Annunzio 54 a Bacoli. Poco prima un 54enne e un 52enne avevano sentito dei rumori di flex provenire dall’abitazione di proprietà del figlio del 54enne che in quel momento era assente.

Una volta avvicinatisi, i due avrebbero sorpreso almeno 4 individui che si stavano allontanando dopo essere entrati in casa. Ne è nata una colluttazione. A quel punto i malviventi avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco verso i malcapitati. Uno dei malviventi avrebbe lanciato la pistola colpendo al volto il 54enne per poi fuggire. Dai primi accertamenti pare che i ladri abbiano preso del denaro custodito all’interno di una cassaforte. Pare siano fuggiti a bordo di un’auto scura di grossa cilindrata.

Sul posto, per le indagini scientifiche, anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli che hanno rinvenuto e sequestrato 1 pistola e 7 bossoli calibro 7,65. L’arma sarà sottoposta ad urgenti accertamenti balistici per verificare la presenza di impronte e il suo eventuale utilizzo in altri fatti di sangue o delitti. Indagini in corso per ricostruire l’intera dinamica della vicenda. Il 54enne e il 52enne sono stati trasferiti nell’ospedale di Pozzuoli dove sono tuttora ricoverati ma non in pericolo di vita.

