Spari a Napoli tra clan rivali, si costituisce in carcere l’ultimo ras

Si è costituito ieri sera presso il carcere di Poggioreale Antonio Napolitano, l’ultimo dei giovani ras che mancavano all’appello della squadra mobile. Il giovane è il cognato del presunto reggente dei Masiello, Vincenzo Masiello ‘Cucù’. Per gli inquirenti avrebbe fatto parte del gruppo protagonista della sparatoria nel quartiere Montesanto a Napoli, nella notte tra il 23 ed il 24 febbraio. In quella occasione furono ritrovati 10 bossoli in strada davanti all’ingresso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Inoltre, anche un foro sulla saracinesca della tabaccheria di fronte al nosocomio. Oltre a Napolitano erano finiti in manette Christian Monti, Antonio Minieri e Ciro Minieri oltre a due minori.

La guerra lampo tra i Saltalamacchia e i Lepre

Gli investigatori sono ancora a lavoro per individuare le altre persone coinvolte. Come emerso dalle indagini, due dei fermati – più un altro giovane – sarebbero accusati di aver commesso la rapina di un Rolex, alcuni giorni prima dei fatti. Rapina da cui, secondo la lettura del decreto di fermo a loro carico, sarebbe poi scaturita una faida lampo con esponenti del gruppo Lepre del Cavone di piazza Dante. Il proprietario dell’orologio rapinato infatti si sarebbe rivolto ad alcuni esponenti del clan Lepre che sarebbero scesi in strada alla ricerca di Ciro Minieri, indicato come il responsabile. Lo stesso Minieri, indicato come vicino ad ambienti riconducibili ai Saltalamacchia, lo scorso dicembre, era sfuggito ad un agguato (leggi qui l’articolo). Una faida lampo, con notizia anticipata da Il Roma, a cui gli uomini della squadra mobile hanno subito posto la parola fine.