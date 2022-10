Sposa ha le orecchie a sventola, la parrucchiera gliele incolla: «Così sei più bella»

La sposa ha le orecchie a sventola, e la parrucchiera, per farla apparire più bella nel giorno del matrimonio ha scelto un rimedio estremo: gliele ha incollate. Il fatto è accaduto in Brasile, dove la titolare di un salone di parrucchieri di Montes Claros ha attuato questo trucco, diventato virale sui social, per nascondere le orecchie a sventola della futura sposa.

Il bizzarro stratagemma è stato condiviso sui social e il video ha raccolto oltre 20 2 milioni di visualizzazioni, con alcuni commenti che definiscono quel trucco «follia» e «assurdo».

Nel video la parrucchiera mostra come applica la colla sulla parte posteriore delle orecchie della sua cliente e poi le tiene contro la testa.

«Per le sue nozze in agosto, la sposa dai capelli rossi ha optato per una pettinatura arricciata appuntata e adornata con un diadema decorato». E per nascondere quel difetto estetico, le orecchie a sventola, è stata usata la colla.

La sposa aveva deciso di optare per uno chignon alto, ma non voleva che le sue orecchie si vedessero.

