Stefano De Martino dice addio a ‘Stasera Tutto è Possibile’: i possibili sostituti

Dopo un finale di stagione carico di emozioni, tra lacrime e ringraziamenti sentiti rivolti al pubblico e ai suoi inseparabili compagni d’avventura – Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito – Stefano De Martino torna a parlare del suo futuro a “Stasera Tutto è Possibile”. E le sue parole lasciano pochi dubbi: il conduttore starebbe pensando di dire addio al celebre show di Rai 2.

Un primo segnale era arrivato proprio durante l’ultima puntata, quando Stefano si era lasciato andare a un lungo discorso di commiato che aveva fatto ipotizzare un possibile addio. Ora, nel corso della sua partecipazione a “Tv Talk”, arriva una conferma più concreta.

“Il futuro di STEP, onestamente, non lo conosco”, ha dichiarato. Tuttavia, ha voluto chiarire che per lui lo show dovrebbe restare su Rai 2, e non migrare su Rai 1, come era stato ipotizzato da alcuni: “Rai 2 è la rete dei comici. Ho voluto con forza che il programma rimanesse lì, perché lasciare orfana questa rete?”

Sul suo eventuale ritorno alla conduzione, De Martino è stato chiaro: “Penso di non rifarla, perché meglio di così è difficile ripetersi”. Parole che suonano come la chiusura di un capitolo importante, anche se già immagina a chi potrebbe passare il testimone: “Al mio posto vedrei bene Fabio Balsamo e Ciro Priello. Non necessariamente in quest’ordine. A volte si invertono. Ma credo abbiano una grande capacità di fare comicità, conoscono bene la commedia dell’arte e sono attori perfetti per la televisione. Li suggerisco con convinzione.”

Una nuova era si profila per “Stasera Tutto è Possibile”, mentre Stefano De Martino guarda avanti, pronto per nuove sfide.

