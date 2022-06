Ennesima stesa a Pianura, spari nella piazza di spaccio

Ormai è una triste abitudine. Nonostante la pressione costante delle forze dell’ordine, gli arresti e i sequestri continuano le sparatorie notturne tra i due gruppi che da mesi si stanno contendendo il quartiere di Pianura, i Carrillo-Perfetto (erede del vecchio clan dominante, i Pesce-Marfella) e gli Esposito-Calone- Marsicano. Gli agenti del locale commissariato (guidati da Arturo De Leone e coordinati dall’ispettore Ernesto Lepre), hanno repertato un solo bossolo calibro 9×21 nella zona delle palazzine di via Torricelli. L’ennesima dimostrazione di forza dunque dei giovani ras che vorrebbero estendere il loro controllo al quartiere flegreo. Secondo la prima ricostruzione avrebbero agito in due puntando la pistola proprio all’indirizzo di una delle palazzine dove risiede uno dei personaggi legato ad uno dei due gruppi. Nel quartiere intanto in molti hanno paura. Sono diventati in poco tempo virali le immagini del video pubblicato su Tik Tok dai gestori della braceria-griglieria Pinoga dopo la rapina subita sabato scorso. Dalle immagini si vede uomo con il volto coperto da casco nero e mascherina chirurgica che, armato di pistola, fa irruzione nel locale di via Montagna Spaccata facendosi consegnare l’incasso dal titolare prima di fuggire a bordo di uno scooter con un complice. Le indagini in questo caso sono affidate ai carabinieri.