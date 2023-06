Stop al ‘tavolino selvaggio’ a Napoli, nuove regole in arrivo dal Comune

PUBBLICITÀ

Dopo le tante occupazioni di marciapiedi e stradine a causa del fenomeno del ‘tavolino selvaggio’ Gaetano Manfredi, ha deciso di prendere provvedimenti contro il tavolino selvaggio.

Nuove regole

Sulla base dell’occupazione soffocante dei tavolini, il sindaco di Napoli ha deciso di mettere un freno all’ingombro stradale che ultimamente sussiste a causa della sregolatezza. Dunque nei prossimi il comune di Napoli emanerà una delibera così da approvare un piano che cercherà un modo risolutivo per la sistemazione dei tavolini.

Le parole del sindaco

“Bisognerà ripristinare il regime che regolarmente spetta ad ogni individuo attraverso la concretizzazione degli spazi pubblici. E’ dal 2020, cioè da quando vigeva un regime di deroga che proferiva l’utilizzo di spazi pubblici all’atto della domanda e non ad autorizzazione avvenuta. Queste condizioni hanno determinato una serie di abusi e di influssi barbari che hanno approfittato di determinate circostanze aggirando le conferme che occorrevano per procedere con l’occupazione degli spazi. Da oggi in poi le cose cambieranno grazie ad un regime regolativo che possa tenere sotto controllo le ipotetiche disposizioni dei tavolini. Tali disposizioni avverranno soltanto nel caso in cui la domanda sarà approvata da parte degli uffici”.

I progetti per le strade di Napoli

Quella dei tavolini selvaggi è una battaglia improntata al rispetto delle regole e degli spazi pubblici contro ogni genere di abuso. L’amministrazione comunale propone un provvedimento atto a riqualificare le strade della città al fine di ricostituire il decoro e la bellezza. “Stiamo ponendo dei vincoli su alcune strade per la destinazione d’uso per le attività commerciali, questo così come il piano dei dehors è molto delicato. Interverranno, infatti, la Regione e la Soprintendenza al fine di concretizzare tutti questi progetti di regolazione”. Queste le dichiarazioni del sindaco Manfredi.