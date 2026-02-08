PUBBLICITÀ
HomeCronacaStrade di Giugliano distrutte dopo gli scavi per la fibra ottica, sanzionate...
CronacaCronaca locale

Strade di Giugliano distrutte dopo gli scavi per la fibra ottica, sanzionate cinque ditte

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Strade di Giugliano distrutte dopo gli scavi per la fibra ottica, sanzionate cinque ditte
Strade di Giugliano distrutte dopo gli scavi per la fibra ottica, sanzionate cinque ditte
PUBBLICITÀ

Numerosi controlli sul territorio effettuati negli ultimi giorni, al fine di verificare il corretto ripristino delle strade comunali a seguito di manomissioni della sede stradale effettuate per implementare la fibra ottica e le altre reti di telecomunicazione.

Strade di Giugliano distrutte dopo gli scavi per la fibra ottica, sanzionate cinque ditte

Nell’ultima settimana sono state sanzionate cinque Società per i vari lavori di scavi effettuati senza ripristinare a regola d’arte la sede stradale, creando pericoli seri per la sicurezza stradale di veicoli e pedoni.

PUBBLICITÀ

In particolare sono state sanzionate per lavori effettuati in via Colonne, in via F.lli Maristi, in vico De Carlo, Piazza San Nicola ed in via G. Marino. Per tutti ne è seguita la diffida ad horas a ripristinare la sede stradale.

Sono state elevate sanzioni, per violazioni al codice della strada, per un totale di euro 4.330 euro.

Proseguiranno nei prossimi giorni ulteriori verifiche in altre zone della Città al fine di porre fine allo scellerato utilizzo del territorio da parte di Società poco sensibili al rispetto del territorio ed alla corretta esecuzione dei lavori.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati