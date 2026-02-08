Numerosi controlli sul territorio effettuati negli ultimi giorni, al fine di verificare il corretto ripristino delle strade comunali a seguito di manomissioni della sede stradale effettuate per implementare la fibra ottica e le altre reti di telecomunicazione.
Strade di Giugliano distrutte dopo gli scavi per la fibra ottica, sanzionate cinque ditte
Nell’ultima settimana sono state sanzionate cinque Società per i vari lavori di scavi effettuati senza ripristinare a regola d’arte la sede stradale, creando pericoli seri per la sicurezza stradale di veicoli e pedoni.
In particolare sono state sanzionate per lavori effettuati in via Colonne, in via F.lli Maristi, in vico De Carlo, Piazza San Nicola ed in via G. Marino. Per tutti ne è seguita la diffida ad horas a ripristinare la sede stradale.
Sono state elevate sanzioni, per violazioni al codice della strada, per un totale di euro 4.330 euro.
Proseguiranno nei prossimi giorni ulteriori verifiche in altre zone della Città al fine di porre fine allo scellerato utilizzo del territorio da parte di Società poco sensibili al rispetto del territorio ed alla corretta esecuzione dei lavori.