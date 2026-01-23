PUBBLICITÀ
Successo per Matriarca: vince il Capri Best Documentary 2025

Di Redazione Internapoli
Il documentario Matriarca, di Martino Allocca e Nino Cosentino, si aggiudica il Capri Best Documentary 2025, affermandosi come una delle opere più significative dell’edizione di quest’anno, nell’ambito dei CAPRI CONTEST AWARDS 2025.
Il film, ha saputo conquistare la giuria per la forza del suo sguardo autoriale e per la capacità di intrecciare dimensione intima e collettiva, raccontando di un’antica tradizione, oggi ancora vivissima. Il documentario ha dimostrato di restituire una sensibilità descrittiva tra memoria, corpo e ritualità, dando forma a un’indagine che indaga i vissuti tanto individuali, tanto della città di Napoli nel suo complesso.
La vittoria al Capri Best Documentary rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro dei due giovani autori, confermando l’attenzione del festival verso un nuovo cinema del reale capace di interrogare il presente attraverso linguaggi rigorosi e profondamente radicati nel territorio.

