Super latitante nascosto in Spagna, le immagini della cattura del narcos pontino

I Carabinieri di Latina insieme ai colleghi spagnoli della Guardia Civil hanno catturato in una clinica odontoiatrica il narcotrafficante latitante Massimiliano Del Vecchio. Il 42ene

inserito da Ministero dell’Interno nella lista dei latitanti più pericolosi: era destinatario, dal novembre 2024, di un provvedimento emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia, poiché gravemente indiziato di essere un narcotrafficante di Fondi e in rapporto con cartelli criminali di Roma.

Il video della cattura di Massimiliano Del Vecchio

Le indagini sono state condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma, in cooperazione giudiziaria e di polizia con le autorità spagnole, con il supporto di Eurojust e del servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Insieme al gemello Gianluca Del Vecchio e a Johnny Lauretti era stato coinvolto recentemente nell’operazione Risiko, che aveva portato a 16 arresti nel novembre 2024. Il 42enne era riuscito a sfuggire all’arresto. Del Vecchio era diventato un leader nella piazza di spaccio del sud pontino.

