Super latitante nascosto in Spagna, le immagini della cattura del narcos pontino

I Carabinieri di Latina insieme ai colleghi spagnoli della Guardia Civil hanno catturato in una clinica odontoiatrica il narcotrafficante latitante Massimiliano Del Vecchio. Il 42ene
inserito da Ministero dell’Interno nella lista dei latitanti più pericolosi: era destinatario, dal novembre 2024, di un provvedimento emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia, poiché gravemente indiziato di essere un narcotrafficante di Fondi e in rapporto con cartelli criminali di Roma.

Il video della cattura di Massimiliano Del Vecchio

Le indagini sono state condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma, in cooperazione giudiziaria e di polizia con le autorità spagnole, con il supporto di Eurojust e del servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Insieme al gemello Gianluca Del Vecchio e a Johnny Lauretti era stato coinvolto recentemente nell’operazione Risiko, che aveva portato a 16 arresti nel novembre 2024. Il 42enne era riuscito a sfuggire all’arresto. Del Vecchio era diventato un leader nella piazza di spaccio del sud pontino.

Preso latitante in Spagna, gestiva il traffico di droga nel basso Lazio

A Barcellona, all’interno di una clinica odontoiatrica, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Latina, guidato dal tenente colonnello Antonio De Lise, ex comandate della Compagnia di Giugliano, insieme al personale dell’Al Equipo de Huidos di la Justicia de Uco (Guardia Civil), hanno individuato e catturato Massimiliano Del Vecchio, latitante di 42 anni.

Chi è Massimiliano Del Vecchio

Nato e residente nel territorio pontino, Del Vecchio era inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno e destinatario dal novembre 2023 di un provvedimento emesso dalla procura distrettuale antimafia a seguito di indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Latina, in quanto gravemente indiziato di essere un narcotrafficante operante a Fondi, in provincia di Latina, e in rapporto con cartelli criminali operanti nella città di Roma.

