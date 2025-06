Svelato il reale motivo del no di Antonio Conte alla Juventus

PUBBLICITÀ

Federico Buffa, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta a Rodio Kiss Kiss Napoli, dove ha rilevato di un incontro avvenuto di recente con Antonio Conte e della possibilità avuta da quest’ultimo di tornare alla Juventus dopo la vittoria dello scudetto.

“Ho visto un uomo deciso, che tende a volere sempre un confronto. Quando gli abbiamo chiesto della Juventus lui ci ha risposto che ha un contratto col Napoli, nonostante qualcosa non gli sia piaciuto – ha spiegato lo scrittore e giornalista di Sky – Ci ha detto mi tengo i miei tre anni di contratto e se si sta bene dal punto di vista della squadra me ne sto a Napoli”.

“Conte fa la campagna acquisti, non la fa fare al direttore spedivo. Non è un tipo da compromessi, ti guarda sempre in faccia – ha concluso Federico Buffa – E’ arrivato tardi quando distribuivano la democrazia, si prende le sue responsabilità”.

