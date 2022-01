Terremoto nei Campi Flegrei nella notte, le scosse avvertite dalla popolazione

Momenti di paura quelli vissuti durante la notte nei Campi Flegrei, dove si è verificata una sequenza di piccole scosse di terremoto. L’evento più significativo, registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, alle 4:56 con magnitudo 0.8. L’epicentro a una profondità di 1.1 km, localizzato sul versante orientale della Solfatara, in località Pisciarelli.

Sui gruppi Facebook i cittadini si sono confrontati e, a quanto pare, la scossa è stata avvertita da buona parte della popolazione.

Ieri terremoto in Calabria, evacuate scuole ed uffici dopo la scossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata ieri in Calabria. Il sisma avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dov’è localizzato l’epicentro. La profondità del terremoto, secondo l’Istituto nazionale di geofisica, è stata di dieci chilometri. La scossa ha interessato, comunque, una vasta zona della Calabria. Avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

Molte scuole e uffici evacuati. Nella maggior parte dei comuni in cui è stato avvertito il sisma gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte, comunque, ordinatamente e non si registra alcun ferito. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite in preda a forte allarme. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per rilevare eventuali danni, che al momento, comunque, non sono segnalati.