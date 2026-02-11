PUBBLICITÀ
HomeCronacaTelefonino in carcere, condanna soft per Patrizio Bosti junior
CronacaCronaca localePrimo Piano

Telefonino in carcere, condanna soft per Patrizio Bosti junior

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Telefonino in carcere, condanna soft per Patrizio Bosti junior
Telefonino in carcere, condanna soft per Patrizio Bosti junior
PUBBLICITÀ

Due anni di carcere con esclusione dell’aggravante mafiosa. Questa la decisione presa ieri dal gip del tribunale di Napoli per Patrizio Bosti junior, nipote dell’omonimo boss del rione Amicizia e balzato agli onori delle cronache per l’aggressione all’interno del ristorante “Cala la Pasta”. Il rampollo doveva rispondere di evasione dai domiciliari e possesso di telefonini in carcere. Nonostante la richiesta del pubblico ministero di sei anni di reclusione, Bosti junior ha ottenuto una condanna decisamente al ribasso, tutto merito delle argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono ed Elisabetta Valentino. Un anno e quattro mesi per Giorgio Marasco, mentre Salvatore Motto, indicato come colui che avrebbe agevolato la latitanza di Bosti junior, ha incassato otto mesi.

Gli uomini della Squadra Mobile avevano accertato che a marzo e a novembre 2023, mentre era ristretto a Poggioreale, Bosti junior aveva pubblicato dei video su TikTok in cui esaltava la sua appartenenza criminale. Arrestato e condannato in primo grado con la concessione degli arresti domiciliari, Patrizio Bosti junior si diede poi alla latitanza, così come Giorgio Marasco che aveva fatto perdere le sue tracce per poi essere bloccato a Forcella dai Falchi della Squadra Mobile della Questura. Entrambi sono “protagonisti” della clamorosa aggressione nel ristorante “Cala la Pasta” ai danni di due turisti argentini. Nel maggio 2022, Bosti jr sarebbe intervenuto contro alcuni turisti argentini seduti al tavolino del locale che erano stati investiti da una moto lanciata a tutta velocità. In quel frangente venne travolta anche la moglie del titolare che si trovava all’esterno.

PUBBLICITÀ

Dopo l’impatto e la fuga, il centauro era tornato accompagnato da altre persone per riprendere la moto e minacciare il titolare del ristorante. In quella circostanza intervenne anche il ventenne Patrizio Bosti, con un’azione ritenuta violenta e intimidatoria. Bosti era stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati