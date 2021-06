Temptation Island, stasera la prima puntata: tutte le coppie protagoniste

Da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 torna il docureality “Temptation Island”. È Filippo Bisciglia a raccontare ogni sfaccettatura dell’amore che lega le sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che scelgono di mettere alla prova i propri sentimenti.

Sono Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico ad affrontare il viaggio di “Temptation Island” con il solo scopo di comprendere l’autenticità della loro storia d’amore. Dopo lo sbarco, tra i protagonisti non c’è alcun tipo di contatto così da poter vivere in piena libertà l’esperienza nel docu-reality prodotto da Fascino Pgt. All’interno dell’Is Morus Relais in Sardegna, le coppie vivono isolate dal resto del mondo e divise in due villaggi. Da una parte i fidanzati trascorrono il loro tempo in compagnia di un gruppo di donne single.

Dall’altra, le fidanzate vivono la loro giornate insieme a un gruppo di uomini single. Solo nel corso dei Falò fidanzati e fidanzate hanno la possibilità di vedere estratti video significativi della vita nel villaggio del proprio partner. Il percorso di ogni coppia termina di fronte al definitivo Falò di confronto ed è qui che ciascuno dovrà rispondere alla domanda di Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato?” (ANSA)

Filippo Bisciglia, il dramma prima di Temptation Island: “Non mollerò mai”

Tra una ripresa e l’altra di Temptation Island 2021 il conduttore Filippo Bisciglia ha dovuto fare i conti con alcuni problemi famigliari. È stato lo stesso presentatore, diventato popolare grazie al Grande Fratello, ad annunciarlo tramite un post Instagram che ha allarmato tutti i suoi fan. Bisciglia ha condiviso sul suo account uno scatto da bambino con gli amati genitori. “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”, ha scritto il 43enne che non ha fornito, per il momento, i dettagli della faccenda.

Con queste parole Filippo Bisciglia ha parlato del suo amore per il padre e del momento complicato che stanno affrontando. Il post su Instagram è accompagnato da una foto del conduttore bambino insieme a mamma e papà. Immediata la solidarietà dei follower.

Filippo Bisciglia rivolge, dunque, parole di sostegno e amore al suo papà. Immediati i commenti preoccupati dei fan: «Tutto il nostro sostegno…». E ancora: «Auguri per il tuo papà». «Forza».