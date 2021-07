La seconda puntata di Temptation Island ha visto l’uscita di scena della coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Un falò di confronto che ha fatto discutere molti e che è stato commentato anche dall’ex protagonista del reality delle tentazioni, Carlotta Dell’Isola.

Tommaso Eletti ha tradito Valentina Nulli Augusti a Temptation Island con la tentatrice Giulia Cerini. E tutto è successo per puro caso.

Dopo aver scoperto che Valentina si era messa un bikini per stare nel villaggio delle fidanzate, Tommaso ha letteralmente sbroccato avvicinandosi fin da subito a Giulia.

“Valentina può essersi dimenticata che mi dà fastidio che il suo seno stia addosso a un altro uomo?” – ha chiesto ad alta voce Tommaso alludendo ad un abbraccio di troppo fra la sua fidanzata ed un tentatore – “O è una psicopatica che recita?“

Valentina ha deciso di chiudere la sua storia d’amore con Tommaso dopo il tradimento di lui a Temptation Island con la single Giulia.

Un vero e proprio colpo di scena a Temptation Island per la coppia formata da Valentina e Tommaso. Nella puntata di stasera, infatti, la 40enne bionda sarà convocata nel pinnettu. Un’anticipazione che spiazza il pubblico del reality di Canale 5, abituato a vedere Tommaso come un uomo geloso e ossessionato dalla propria partner. Nello spot d’anteprima per la prossima puntata, infatti, Filippo Bisciglia si reca da Valentina. «Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare», la frase rivolta alla donna.

La coppia è la più seguita e che ha attratto più curiosità perché tra i due c’è un’importante differenza d’età, lui 21 anni e lei 40. «Tu sei solo mia, devi guardare solo me… Il tuo corpo è sacro, non devi andare scoperta e non devi farti toccare», le parole a Valentina da parte di Tommaso prima della separazione.