PUBBLICITÀ

Addio a una leggenda del tennis. Lo sport italiano piange la morte di Nicola Pietrangeli, 92 anni, il primo italiano a vincere uno Slam.

Tennis italiano in lutto, è morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni

Ne ha vinti due, il Roland Garros del 1959 e del 1960, e per quasi 65 anni primatista azzurro prima di essere superato solo il 26 gennaio scorso da Sinner arrivato a quota tre: “I record sono fatti per essere battuti prima o poi”, aveva commentato nella sua ultima intervista alla Gazzetta dello Sport. È stato il capitano della prima Coppa Davis vinta dall’Italia, nel 1976.

PUBBLICITÀ

Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, padre italiano e madre di origine russa, Pietrangeli arrivò a Roma dopo che la famiglia era stata espulsa dalla Tunisia. Le due vittorie a Parigi – dove è approdato in finale anche nel 1961 e nel 1964 – sono stati l’apice di una carriera di trionfi, con ben 48 tornei conquistati, compresi due volte gli Internazionali d’Italia, nel 1957 e nel 1961, e tre volte Montecarlo, nel 1961, nel 1967 e nel 1968.

Dal 1959 al 1961 è stato anche numero 3 del ranking mondiale, in base alla classifica compilata dai giornalisti prima dell’era del computer. Anche grande doppista insieme a Orlando Sirola: insieme hanno vinto Roland Garros nel 1959. In Davis ha il primato di match disputati (164) e vinti (120) ma è da capitano non giocatore che ha legato il suo nome al primo grande successo internazionale dell’Italia, il 4-1 dei Moschettieri azzurri a Santiago del Cile contro i padroni di casa.