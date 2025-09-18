PUBBLICITÀ
Tentata truffa all'anziano nel Casertano, denunciato anche un 49enne di Melito
Tentata truffa all’anziano nel Casertano, denunciato anche un 49enne di Melito

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Un tentativo di truffa ai danni di un pensionato di Capriati a Volturno è stato sventato grazie all’intervento dei familiari della vittima e alle indagini dei Carabinieri della locale Stazione.

La vicenda risale al 24 giugno scorso, quando un 75enne del posto ricevette una telefonata da un giovane che, fingendosi suo nipote in difficoltà economiche, lo invitò a prelevare 8.700,00 euro dal conto corrente postale per consegnarli ad un presunto “amico carabiniere”.

Poco dopo, alla porta dell’anziano si presentò lo stesso ragazzo che, spacciandosi per militare dell’Arma, pretendeva il denaro appena prelevato. L’arrivo improvviso dei parenti mise però in fuga l’impostore, impedendo che il raggiro andasse a segno.

Le indagini avviate nell’immediato dai militari dell’Arma hanno oggi permesso di identificare il finto “carabiniere”, un 19enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, e di denunciarlo per tentata truffa in concorso. Nello stesso filone investigativo, lo scorso 9 agosto è già stato deferito in stato di libertà un 49enne di Melito di Napoli, risultato intestatario dell’auto a noleggio utilizzata dal truffatore per raggiungere l’abitazione del 75enne e fuggire dopo essere stato scoperto.

I Carabinieri sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini e invitano a prestare la massima attenzione a questo tipo di raggiri, sempre più diffusi e spesso diretti contro persone anziane.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

