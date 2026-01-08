Tentato colpo alla BNL a Pomigliano, banditi fanno esplodere lo sportello Atm

PUBBLICITÀ

Questa mattina i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per un tentato furto commesso presso l’istituto BNL. Sconosciuti avrebbero fatto esplodere un Atm senza riuscire a portarlo via. Nessun ferito.

Indagini in corso.