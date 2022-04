Tentato omicidio a Marano, arrestato dopo aver sparato contro la casa dell’ex

Aveva tentato di uccidere l’ex compagna esplodendo un colpo contro la sua casa lo scorso 25 marzo. Dopo giorni di fuga, ieri ha deciso di costituirsi ai carabinieri di Marano. Ora è in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

L’arresto per tentato omicidio ad opera dei carabinieri

Ieri, 6 aprile 2022, nell’ambito di indagini indette dalla Procura di Napoli, il personale del Nucleo Operativo dei carabinieri di Marano di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza impositiva. La misura imposta è quella cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord. Ad essere arrestato, un 35enne di Napoli, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un tentato omicidio in data 25 marzo. Vittima di tale crimine, la sua ex compagna.

Il tentato omicidio dell’ex compagna a Marano

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i due vivevano un momento di crisi relazionale. Crisi sfociata nella decisione della donna di interrompere la relazione. Tuttavia, l’uomo, rifiutandosi di accettare la decisione dell’ex compagna, si sarebbe recato sotto la sua abitazione. A bordo di uno scooter guidato da un complice, avrebbe, a quel punto, esploso un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo della donna, colpendo un’imposta dell’abitato, mentre la vittima scivolava a terra. Le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo, insieme alle testimonianze della donna e dei suoi familiari, oltre che all’attività tecnica d’indagine, hanno permesso di risalire all’indagato. L’uomo era ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio della giovane, oltre che di maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa.

La consegna ai carabinieri di Marano

Proprio per questi motivi, si era dato alla latitanza per diversi giorni, sfuggendo alla cattura. Solo ieri, probabilmente per effetto della pressione dovuta alle incessanti ricerche, ha deciso di costituirsi. Secondo le dichiarazioni, infatti, si sarebbe consegnato ai militari dell’arma della caserma di Marano di Napoli. L’uomo, ora, si trova presso la Casa Circondariale di Poggioreale ed è in attesa dell’interrogatorio di garanzia.