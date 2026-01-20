PUBBLICITÀ
Terremoto ad Arzano, la sindaca Cinzia Aruta rassegna le dimissioni

Questa mattina Cinzia Aruta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaca della città di Arzano.

Eletta nell’ottobre del 2021, Cinzia Aruta ha trovato una situazione amministrativa complessa, segnata da criticità strutturali che richiedevano interventi profondi e non rinviabili. In questo contesto l’Amministrazione ha lavorato cercando di governare una fase delicata con rigore, legalità e scelte non facili ma necessarie, sempre orientate alla tutela dell’interesse pubblico.

Nel formalizzare la propria decisione, la sindaca ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Le mie dimissioni non rappresentano una resa personale né un arretramento rispetto ai valori che hanno guidato questa esperienza amministrativa. In questi anni ho scelto di governare senza scorciatoie, assumendo decisioni rigorose, talvolta impopolari, ma orientate esclusivamente alla tutela dell’interesse pubblico. Quando il confronto politico e istituzionale smette di misurarsi sul merito delle scelte e si trasforma in un logoramento continuo, segnato da disimpegno e assenza di responsabilità, viene meno la possibilità di amministrare con chiarezza ed efficacia. Ho ritenuto quindi doveroso compiere un atto di libertà, per rispetto verso la città, verso le istituzioni e verso me stessa. Il lavoro svolto, gli atti adottati, i processi avviati e le opere in corso restano elementi verificabili e rappresentano un patrimonio pubblico che va oltre le singole persone. Su questo terreno rivendico con serenità ogni scelta compiuta nel segno della legalità, della trasparenza e della cura della comunità».

