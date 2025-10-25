PUBBLICITÀ
Terremoto ad Avellino, altre due scosse nella notte e questa mattina

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Irpinia, a breve distanza da Grottolella, epicentro del sisma avvertito ieri pomeriggio. Entrambi gli eventi, di lieve intensità, hanno avuto come epicentro il territorio del comune di Montefredane.

La prima scossa, di magnitudo 2.1 e a una profondità di 17 chilometri, è stata rilevata dai sismografi all’1:19 della notte. La seconda, di magnitudo 2.2 e a 16 chilometri di profondità, si è verificata questa mattina alle 7:32.

Fortunatamente non si registrano danni, ma in tutta la provincia di Avellino permane un forte senso di apprensione tra la popolazione.

