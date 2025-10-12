PUBBLICITÀ
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.5 ad ora di pranzo

Nicola Avolio
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 15,35 di oggi, domenica 12 ottobre, ai Campi Flegrei, ad una profondità approssimativa di circa 1,6 chilometri, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato alle pendici del Monte Nuovo, nella zona del Fusaro, del Lago di Lucrino e di Arco Felice.

Stamattina, invece, è terminato uno sciame sismico iniziato alle 16,33 di ieri, sabato 11 ottobre, che ha registrato 26 scosse con magnitudo maggiore di zero, con la scossa più forte di magnitudo 1.7.

Di seguito, il comunicato del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ai cittadini:

