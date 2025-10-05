Trema la terra ai Campi Flegrei, scossa nella notte di magnitudo 3.3

Terremoto nella notte ai Campi Flegrei. Alle 00.50 si è verificata una scossa di magnitudo 3.3 registrata dai sismografi dell’osservatorio vesuviano a una profondità di 2.4 km.
Dopo la scossa più forte di magnitudo 3.3 si sono verificate altri terremoti di assestamento tra 1.2 e 1.9.
Il terremoto è stato avvertito chiaramente dai cittadini della zona flegrea, che hanno provveduto a segnalare l’accaduto sui vari gruppi social cittadini.
Il comunicato del Comune di Pozzuoli
L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 19:59 del 04/10/2025 (UTC 17:59) e costituito in via preliminare da 13 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (12 localizzati) e magnitudo massima Md = 3.3 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.
Si riporta di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0.