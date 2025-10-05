PUBBLICITÀ
Trema la terra ai Campi Flegrei, scossa nella notte di magnitudo 3.3

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Terremoto nella notte ai Campi Flegrei. Alle 00.50 si è verificata una scossa di magnitudo 3.3 registrata dai sismografi dell’osservatorio vesuviano a una profondità di 2.4 km.

Dopo la scossa più forte di magnitudo 3.3 si sono verificate altri terremoti di assestamento tra 1.2 e 1.9.

Il terremoto è stato avvertito chiaramente dai cittadini della zona flegrea, che hanno provveduto a segnalare l’accaduto sui vari gruppi social cittadini.

Il comunicato del Comune di Pozzuoli

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 19:59 del 04/10/2025 (UTC 17:59) e costituito in via preliminare da 13 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (12 localizzati) e magnitudo massima Md = 3.3 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.

Si riporta di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

