PUBBLICITÀ
HomeCronacaTerrore ad Afragola, esplosi colpi di pistola in strada
Cronaca

Terrore ad Afragola, esplosi colpi di pistola in strada

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Terrore ad Afragola, esplosi colpi di pistola in strada
Terrore ad Afragola, esplosi colpi di pistola in strada
PUBBLICITÀ

La mattina di capodanno un cittadino di Afragola ha ritrovato alcuni bossoli in via Caracciolo e, poco più su, la segnaletica stradale crivellata di colpi. Dopo aver fotografato quanto accaduto ha inviato la segnalazione al deputato Borrelli per chiedere che si faccia chiarezza su quanto accaduto.

“Chiediamo indagini immediate e approfondite per chiarire la natura di questo episodio. Bisogna capire se si è trattato dell’ennesima, irresponsabile, follia di Capodanno o se siamo di fronte a un atto intimidatorio nei confronti di qualche residente della zona. In entrambi i casi parliamo di fatti inaccettabili: chi spara all’impazzata in mezzo a una strada mette a rischio la vita dei cittadini e va individuato e punito senza esitazioni. La sicurezza delle persone e la tutela di chi denuncia illegalità, soprattutto in territori difficili come ad Afragola, devono essere una priorità assoluta”. Lo hanno dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli e Salvatore Iavarone, esponente di Europa Verde ad Afragola.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati