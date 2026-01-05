Terrore ad Afragola, esplosi colpi di pistola in strada

PUBBLICITÀ

La mattina di capodanno un cittadino di Afragola ha ritrovato alcuni bossoli in via Caracciolo e, poco più su, la segnaletica stradale crivellata di colpi. Dopo aver fotografato quanto accaduto ha inviato la segnalazione al deputato Borrelli per chiedere che si faccia chiarezza su quanto accaduto.

“Chiediamo indagini immediate e approfondite per chiarire la natura di questo episodio. Bisogna capire se si è trattato dell’ennesima, irresponsabile, follia di Capodanno o se siamo di fronte a un atto intimidatorio nei confronti di qualche residente della zona. In entrambi i casi parliamo di fatti inaccettabili: chi spara all’impazzata in mezzo a una strada mette a rischio la vita dei cittadini e va individuato e punito senza esitazioni. La sicurezza delle persone e la tutela di chi denuncia illegalità, soprattutto in territori difficili come ad Afragola, devono essere una priorità assoluta”. Lo hanno dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli e Salvatore Iavarone, esponente di Europa Verde ad Afragola.

