Terrore alla villa Jonia a Calvizzano, giovane accoltellato

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Momenti di tensione nella serata di ieri a Calvizzano, dove i carabinieri sono intervenuti intorno alle ore 20 presso il centro di accoglienza straordinaria “Villa Jonia” a seguito di una segnalazione del 118 per una lite.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo estraneo alla struttura avrebbe aggredito un 26enne di origine egiziana, residente nel centro, colpendolo con un coltellino al braccio per poi darsi alla fuga.

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Trasferito in ospedale

La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Le sue condizioni non sono gravi.

Indagini in corso

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare l’aggressore. Al momento non sono ancora chiare le cause della lite.