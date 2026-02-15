Terrore in un supermercato, tenta di strappare bimba alla madre

PUBBLICITÀ

Un normale sabato pomeriggio di spesa si è trasformato in un incubo per una famiglia a Bergamo. Intorno alle ore 13:00 di ieri, 14 febbraio, un uomo di 37 anni ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo proprio davanti agli occhi dei genitori, all’ingresso del supermercato Esselunga di via Corridoni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, la famiglia stava uscendo dall’esercizio commerciale quando ha incrociato l’uomo, un cittadino romeno senza fissa dimora e finora incensurato, che stava entrando. Improvvisamente e senza alcun apparente motivo, l’aggressore si è scagliato sulla piccola, afferrandola con forza per le gambe nel tentativo di strapparla alla madre e trascinarla verso l’interno del centro commerciale. La pronta reazione della donna, che ha trattenuto la figlia con tutte le sue forze chiedendo disperatamente aiuto, è stata provvidenziale. Il padre della bambina, che si trovava a breve distanza, è intervenuto immediatamente insieme ad alcuni passanti e agli addetti alla sicurezza del supermercato. Il gruppo è riuscito a bloccare e immobilizzare il 37enne fino all’arrivo della volante della Polizia.

Le conseguenze per la piccola

La bambina è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti clinici. Purtroppo, la violenza esercitata dall’uomo durante il tentativo di rapimento ha causato, secondo quanto hanno riscontrato i medici, la frattura di un femore, lesione ritenuta del tutto compatibile con lo strattone subito.

PUBBLICITÀ

L’arresto e le accuse

Gli agenti della Questura di Bergamo hanno raccolto le testimonianze dei presenti e analizzato i filmati del sistema di videosorveglianza, che hanno confermato con precisione la dinamica dei fatti.

L’uomo è stato arrestato con le pesanti accuse di sequestro di persona aggravato (in quanto commesso ai danni di una minore di quattordici anni) e lesioni personali aggravate. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 37enne è stato trasferito nel carcere di Bergamo, dove si trova in custodia cautelare in attesa dell’udienza di convalida.