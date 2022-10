Questa notte i carabinieri della stazione di Cimitile e quelli della sezione operativa di Nola sono intervenuti in Via Marconi 97 a Camposano, per l’esplosione di un ordigno artigianale. La bomba sarebbe stata verosimilmente posizionata nei pressi di una macelleria. L’esplosione ha danneggiato la porta di ingresso e i vetri di un’abitazione nelle vicinanza.

Indagini in corso per chiarire dinamica. Rilievi effettuati da militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna