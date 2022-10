I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti ieri sera in Via Teano per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, segnalati da più telefonate al 112.

Sul posto i militari hanno rilevato che una Fiat Idea parcheggiata in strada era stata danneggiata perché colpita da almeno 3 colpi. L’auto è riconducibile ad un incensurato.

Indagini in corso per ricostruire dinamica e individuare la mano che ha esploso i colpi.