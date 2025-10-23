PUBBLICITÀ
Terzigno, chiude l’acqua alla vicina e la accoltella al petto

Redazione Internapoli
Un gesto di follia, nato da un banale litigio di vicinato, ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Terzigno, in provincia di Napoli. Un 40enne ha accoltellato la sua vicina di casa di 32 anni, ferendola gravemente al petto dopo averle chiuso l’acqua di casa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Terzigno, l’uomo, esasperato da continue discussioni condominiali, avrebbe atteso la donna vicino ai contatori dopo aver interrotto la fornitura idrica. Quando la 32enne è scesa per riaprire la valvola, l’aggressore l’ha colpita con un coltello da cucina, infliggendole una ferita profonda tra lo sterno e il torace.

La vittima è crollata a terra urlando, mentre l’uomo si è rifugiato nel suo appartamento. I vicini, richiamati dalle grida, hanno soccorso la donna e allertato il 112. I militari, giunti sul posto, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’aggressore, trovandolo con il coltello ancora sporco di sangue.

La 32enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale: la lama, per un caso fortunato, non ha leso organi vitali. È viva per miracolo.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

