‘Terzo Mondo’ blindato, maxi-operazione tra Secondigliano e Arzano

Maxi-operazione Terra dei Fuochi a ridosso della rotonda tra Secondigliano ed Arzano. Sessanta uomini in campo nel Terzo Mondo. Dalla prime ore del mattino, militari ed agenti hanno controllato diverse aziende tra Napoli ed Arzano che operavano a ridosso della rotonda di Arzano e Secondigliano. La strada era stata “bonificata” dal lato di Arzano, ma alcune fabbriche non avevano ancora autorizzazione. Sono state chiuse tutte le vie d’accesso dalle polizie locali e dall’esercito. Gli elicotteri del reparto volo della Polizia di Stato hanno monitorato le strade dall’alto per impedire fughe degli operai irregolari. L’operazione è avvenuta anche con il personale del servizio elettrico Enel e della ditta che si occupa del servizio idrico. Verificati anche furti di energie ed acqua.

Il bilancio dell’operazione nel Terzo Mondo

La maxi-operazione Terra dei Fuochi nel Terzo Mondo ha portato alla luce tante irregolarità. Controllate 6 attività imprenditoriali e commerciali. In particolare, 3 fabbriche di cui 2 sequestrate. Si tratta di una falegnameria in area di 700 metri quadri e una fabbrica di produzione lampadari di 300 metri. In totale, le sanzioni amministrative hanno raggiunto i 23mila euro. Controllati 13 veicoli e sanzionati 9 per un totale di euro 2700 euro. Verifiche anche sui Greenpass con 7 verbali perché gli operai non ne erano in possesso con sanzioni per 3500 euro. Sono stati contestati anche illeciti legati all’ambiente e all’abusivismo edilizio. Il totale delle sanzioni ha raggiunto i 30mila euro.

Il dispiegamento di forze per l’operazione nel Terzo Mondo

L’operazione Terra dei Fuochi nel Terzo Mondo ha visto impegnati 60 uomini. Entrati in azione gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Secondigliano e delle Polizia Locali di Arzano e Napoli, sezione Secondigliano, diretti rispettivamente dal Vice Questore Raffaele Esposito, dal Colonnello Biagio Chiariello quale referente dell’incaricato del Governo in “Terra dei Fuochi” Vice Prefetto Filippo Romano, e dal Capitano Vincenzo Tarallo. In ausilio i militari dell’Esercito Italiano del IX Reggimento di Caserta.