Marijuana in casa a Piscinola, il gip lo spedisce agli arresti domiciliari

Agli arresti domiciliari nonostante sia stato trovato in casa con circa 5,4 chili di marijuana. Questa la decisione del gip Finamore in sede di udienza di convalida per Antonio Testa, il 53enne arrestato dai carabinieri due giorni fa nella sua abitazione di via Cupa della Filanda. Il blitz dei carabinieri della compagnia Vomero è scattato lo scorso venerdì quando i militari bussano alla porta dell’appartamento dell’uomo: in casa solo la moglie e la figlia che riferisce ai carabinieri che il padre è al lavoro. L’uomo così viene contattato telefonicamente mentre gli uomini in divisa procedono ad una perquisizione: nascoste in una busta della spesa i carabinieri trovano una grossa quantità di marijuana oltre a materiale utile per il confezionamento. Oltre alla ‘roba’ viene sequestrata anche la somma di 500 euro. Testa, giunto in casa e sentitosi alle strette, ha così confessato di essere il solo responsabile della presenza in casa della droga venendo così arrestato. In sede di convalida la sorpresa con il gip che ha accolto pienamente le argomentazioni dei legali di Testa, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Agostino Sarnataro, concedendo all’uomo la misura dei domiciliari.