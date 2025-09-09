Tobia Iodice orgoglio di Giugliano, ha ricevuto il Premio ‘Aligi’

PUBBLICITÀ

Lo scrittore giuglianese Tobia Iodice ha ricevuto a San Vito Chietino il Premio “Aligi” per i suoi studi su Gabriele d’Annunzio e il suo costante impegno culturale. Giunto alla 35esima edizione, il Premio “Aligi” è il più importante d’Abruzzo e tra i più prestigiosi a livello nazionale. In passato è stato assegnato anche al grande giornalista Enzo Biagi, al critico Vittorio Sgarbi, al cantautore Simone Cristicchi e a tante altre personalità. Un grande riconoscimento, quindi, per Tobia Iodice, vera eccellenza della città di Giugliano

Tobia Iodice è un professore, scrittore e studioso di Gabriele D’Annunzio noto per la sua ricerca dettagliata sulle relazioni del poeta con le sue amanti, come esplorato nei suoi saggi “Dell’amore, del miracolo e della morte”, “Come un sogno rapido e violento”, e nel libro “Tutte le sfumature della rosa. Eros e passione nelle lettere d’amore a Barbara Leoni”. Iodice ha scritto anche un saggio su D’Annunzio e Napoli e ha curato una ristampa di novelle dannunziane. La stampa internazionale lo riconosce come uno dei più grandi studiosi di D’Annunzio.

La presentazione del suo libro “Dell’amore, del miracolo e della morte” presso il Senato della Repubblica nel 2023 ha segnato un momento unico, portando un’opera su D’Annunzio nel cuore delle istituzioni.

PUBBLICITÀ