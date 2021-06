Tocilizumab ai pazienti ricoverati per Covid arriva l'autorizzazione della Fda

L’agenzia internazionale del farmaco autorizza l’uso di emergenza del tocilizumab nel trattamento in pazienti adulti e pediatrici. La notizia è stata resa nota dal dottore Paolo Ascierto attraverso la sua pagina Facebook: “La FDA, l’agenzia internazionale del farmaco, ha rilasciato l’autorizzazione per l’uso di emergenza del tocilizumab nel trattamento del #COVID19 in pazienti adulti e pediatrici ospedalizzati. Come avevamo osservato anche noi durante gli studi clinici, i dati evidenziano che il tocilizumab abbassi il rischio di morte e riduca il periodo di ospedalizzazione, riducendo l’infiammazione e agevolando una più efficace risposta immunitaria del nostro organismo contro il virus“.

Secondo gli studi condotti da Ascierto il tocilizumab riduce l’infiammazione evitando così rischi di ospedalizzazione e di decessi. “Con questa autorizzazione il tocilizumab si conferma un presidio importante per la gestione della polmonite da covid in un gruppo specifico di pazienti in gravi condizioni. I vaccini hanno notevolmente ridotto i ricoveri e migliorato le diagnosi di chi contrae il virus ma la nostra speranza resta quella di trovare una cura adeguata per chi purtroppo necessita ancora il ricovero“, conclude Ascierto.