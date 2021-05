Tony Colombo dice addio alle scene musicali. Con “L’ultimo” (il nome del disco che uscirà a fine maggio) infatti, il cantante neomelodico si ritirerà definitivamente. In una lunga intervista rilasciata a Optimagazine, l’artista siciliano ha parlato a 360 gradi del suo futuro: “La musica è un grande dono, nessuno potrà mai togliermela. La farò in modo diverso: canterò accompagnandomi al pianoforte per la mia famiglia, continuerò a scrivere canzoni e a raccontarmi nei miei testi, ma a fine maggio dirò addio alle scene musicali”.

Insomma, il dado è tratto e non si torna più indietro: Tony Colombo chiude la sua carriera pubblica con “L’Ultimo”. Si tratta del suo 27esimo disco, un doppio CD con i suoi 14 più grandi successi e 14 brani inediti, tra i quali i tre singoli “Bella”, “Segretamente”, “Nun se fa” e il prossimo singolo di lancio del doppio album, la canzone “Morena” cantata in coppia con Francesco Da Vinci.

Tony Colombo: “Sarà davvero il mio ultimo album”

“L’ultimo” sarà davvero “l’ultimo album della mia carriera – racconta Tony Colombo nell’intervista – perché oggi non si parla più solo di musica, ma della mia vita privata e di gossip. Si parla di tutto tranne che di musica. Canto da quasi trent’anni, da 15 ho vissuto grandi soddisfazioni professionali e negli ultimi cinque la mia vita si è arricchita di gioie personali e artistiche incredibili. Ho incontrato tre persone straordinarie lungo il mio cammino, tre persone che sento ‘amiche’: Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e Barbara D’Urso. Ma ho vissuto anche grandi dolori, dispiaceri. Ho voluto raccontare questi ultimi anni così intensi nelle mie nuove quattordici canzoni; il sottotitolo del disco potrebbe essere ‘I migliori cinque anni della mia vita’!”.

