Si torna a sparare a Napoli. Pochi minuti fa in via Leopardi nel quartiere Fuorigrotta, all’altezza del civico 153, sono stati esplosi in aria alcuni colpi di arma da fuoco. I colpi, secondo le prime notizie trapelate, sarebbero stati esplosi verosimilmente da quattro persone a bordo di due scooter. Non è stato registrato nessun danno nè alcun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli presenti sul posto. La strada è la stessa dove qualche mese fa fu ucciso Antonio Volpe, reggente del gruppo Baratto attivo proprio nella zona.

