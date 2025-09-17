PUBBLICITÀ
Torre del Greco col fiato sospeso per Giuseppe, del sub non si hanno tracce da ieri mattina

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Sono ore di apprensione a Torre del Greco per Giuseppe Izzo. Il 67enne è ricercato da ieri mattina quando sarebbe scomparso nelle acque di Castel Volturno, dove si era recato per una battuta di pesca subacquea.

L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando il compagno di immersione – con cui si era tuffato alle 8 da una spiaggia libera di Baia Verde – non lo ha più visto riemergere. Inizialmente l’uomo ha atteso qualche minuto, pensando a una scelta volontaria di trattenersi più a lungo sott’acqua, poi preoccupato ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto. Da quel momento è scattata una vasta operazione di soccorso che ha coinvolto anche Vigili del Fuoco e unità navali della Guardia Costiera. Le ricerche, proseguite fino al tramonto, non hanno però dato alcun esito.

Ansia a Castel Volturno, sub disperso in mare dopo l’immersione

 

