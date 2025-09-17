PUBBLICITÀ

Sono ore di apprensione a Torre del Greco per Giuseppe Izzo. Il 67enne è ricercato da ieri mattina quando sarebbe scomparso nelle acque di Castel Volturno, dove si era recato per una battuta di pesca subacquea.

Torre del Greco col fiato sospeso per Giuseppe, del sub non si hanno tracce da ieri mattina

L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando il compagno di immersione – con cui si era tuffato alle 8 da una spiaggia libera di Baia Verde – non lo ha più visto riemergere. Inizialmente l’uomo ha atteso qualche minuto, pensando a una scelta volontaria di trattenersi più a lungo sott’acqua, poi preoccupato ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto. Da quel momento è scattata una vasta operazione di soccorso che ha coinvolto anche Vigili del Fuoco e unità navali della Guardia Costiera. Le ricerche, proseguite fino al tramonto, non hanno però dato alcun esito.