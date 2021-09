Ha scoperto il tradimento del fidanzato ed è scoppiato il putiferio. L’amante prima si nasconde in uno scatolone (grazie anche alla sua statura) poi tenta l’impossibile fuga all’interno di questo venendo scoperta in una manciata di secondo. Accade in Sud America, con protagonisti una coppia e l’amante dell’uomo. A riprendere la scena e pubblicare il video sui social è stato un vicino che, allarmato dalle urla e della grida del quartiere, è uscito a ‘godersi’ lo spettacolo poi diventato virale su Twitter.

No hay en Netflix una producción mejor que esta pic.twitter.com/vbxkuxtTZ0 — Catamarco (@Catamarco) September 7, 2021

Nel tentato di ‘salvarsi’, l’uomo ha prima fatto entrare la compagna e poi, con l’aiuto dei passanti, ha calato dal balcone l’amante. Una volta in strada, questa si è nascosta in uno scatolone ed è rimasta immobile per alcuni secondo. Almeno fino a quando la fidanzata – quella ufficiale – è uscita di nuovo alla ricerca della rivale. Impossibile, a quel punto, non notare uno scatolone con le gambe e iniziare un inseguimento che nemmeno nei migliori film s’è mai visto. Non a caso, l’autore del video, in didascalia ha aggiunto: «Nemmeno su Netflix hanno scene del genere». Come dargli torto?